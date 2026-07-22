Ограничение скорости введут на шести участках трассы Р-23 «Псков» 23 июля

Ограничение скорости будет действовать на шести участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 56, 57, 74, 76 километрах ограничение скорости движения введут в оба направления до 50 километров в час с 09:00 до 17:00 из-за ямочного ремонта.

На участке 140-112-140 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за ямочного ремонта.

На участке 179-79-179 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить скашивание травы на обочине, откосах, в полосе отвода.

На 145 километре транспортной развязки ограничение скорости движения введут с 08:00 до 17:00. Будет проходить механическая уборка смета от бордюрного камня.

На участке 183+000-292+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить ремонт лестничных ступенек, уборка мусора на мостовых сооружениях.

На участке 452+000-457+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить окос травы, очистка водоотводных лотков, выправка знаков и стоек, уборка мусора с элементов дорог, уборка автобусных остановок и площадок отдыха.