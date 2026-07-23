Ограничение скорости введут на пяти участках трассы Р-23 «Псков» 24 июля

Ограничение скорости будет действовать на пяти участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 24 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 140-112-140 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за ямочного ремонта.

На участке 179-79-179 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить механическое скашивание травы на обочине, откосах, в полосе отвода.

На 145 километре транспортной развязки ограничение скорости движения будет действовать с 08:00 до 17:00 из-за механической уборки смета от бордюрного камня.

На участке 179-79-179 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за нанесения дорожной разметки.

На участке 448+000-455+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить покос травы, очистка водоотводных лотков, выправка знаков и стоек, уборка мусора с элементов дорог, уборка автобусных остановок и площадок отдыха.