Водителя «Субару» оштрафовали из-за падения мотоцикла «Харли Дэвидсон» на Октябрьской площади Пскова

Водителя «Субару» оштрафовали из-за падения мужчины на мотоцикле «Харли Дэвидсон» на Октябрьской площади Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 3 августа в 20.50 напротив дома №6 по Октябрьскому проспекту.

Мужчина 1998 года рождения на автомашине «Субару Импреза» на перекрестке неравнозначных дорог не уступил мотоциклу «Харли Дэвидсон», водитель которого двигался по главной дороге, не меняя траектории движения. При попытке избежать столкновения мотоциклист – мужчина 1989 года рождения – опрокинулся на бок.

Пострадавших нет.

Водитель автомашины привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрёстков).