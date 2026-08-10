Три человека погибли в ДТП на псковских дорогах на прошлой неделе

1 133 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения пресекли с 3 по 9 августа сотрудники Госавтоинспекции по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по региону.

Выявлено 37 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержаны семеро.

За данный период на территории области зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 31 человек получил травмы различной степени тяжести, три человека погибли.