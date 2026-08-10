Стали известны подробности ДТП на улице Петровской: пострадали две женщины-водители и ребенок

Стали известны подробности столкновения на улице Петровской в Пскове с тремя пострадавшими. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, ДТП с участием двух автомашин произошло 6 августа в 18.33 у дома №53 по улице Петровской, на перекрестке с улицей Красноармейской.

Водитель «Фольксваген Тигуан», женщина 1992 года рождения, на нерегулируемом перекрестке при движении по второстепенной дороге не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомашиной «Ниссан Тиида» под управлением женщины 2002 года рождения, двигалась по главной дороге.

Пострадали два водителя, а также пассажир «Фольксвагена», мальчик 2022 года рождения (4 года). Все отпущены из медучреждений после осмотра. Водители трезвые.

Водитель «Фольксвагена» привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрёстков).