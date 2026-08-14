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«На пятой передаче»: Глава Пскова о ремонте дорог, больших планах и настройках светофоров

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема выпуска - «Ремонт дорог и безопасность передвижения». Гость студии: глава города Пскова Борис Елкин.

  • Почему поставлен на паузу ремонт дороги на улице Поземского;
  • Зачем заужена проезжая часть на улице Советской;
  • Когда будут ремонтировать улицы Кузнецкую и Карла Маркса;
  • Можно ли расширить Кузнецкую возле поликлиник для парковки «елочкой»;
  • В чем сложности с устранением проседания люков на Поземского и Фабрициуса; 
  • «Большие планы на улицу Народную»;
  • Можно ли перенастроить светофоры Октябрьский – Некрасова и 128-й Стрелковой Дивизии – Вокзальная;

Об этом и многом другом в пятницу, 14 августа, в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, и в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

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