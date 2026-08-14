«На пятой передаче»: Глава Пскова о ремонте дорог, больших планах и настройках светофоров

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема выпуска - «Ремонт дорог и безопасность передвижения». Гость студии: глава города Пскова Борис Елкин.

Почему поставлен на паузу ремонт дороги на улице Поземского;

Зачем заужена проезжая часть на улице Советской;

Когда будут ремонтировать улицы Кузнецкую и Карла Маркса;

Можно ли расширить Кузнецкую возле поликлиник для парковки «елочкой»;

В чем сложности с устранением проседания люков на Поземского и Фабрициуса;

«Большие планы на улицу Народную»;

Можно ли перенастроить светофоры Октябрьский – Некрасова и 128-й Стрелковой Дивизии – Вокзальная;

Об этом и многом другом в пятницу, 14 августа, в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, и в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.