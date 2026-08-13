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Два автомобиля повреждены из-за проезда перекрестка в Пскове под негорящую секцию светофора

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Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия на перекрестке улиц Юбилейной и Коммунальной в Пскове 12 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, участниками происшествия стали два автомобиля, пострадавших нет.

В 19.30 у дома №41 по улице Коммунальной водитель ВАЗ-2115, молодой человек 2005 года рождения, проехал регулируемый перекресток при выключенном сигнале допсекции светофора и столкнулся с «Опелем Зафира». «Опелем» управлял мужчина 1972 года рождения.

Никто не пострадал. Автомашины получили технические повреждения.

На опубликованном ранее видео момента столкновения видна третья автомашина, также остановившаяся после столкновения, но участниками ДТП стали только два автомобиля. 

На фотографиях, предоставленных Госавтоинспекцией Пскова, видны оторванные бамперы: у «Опеля» передний, у ВАЗа – задний. Удар в ВАЗ-2115 пришелся на заднее левое крыло.

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