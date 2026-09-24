Движение по участку трассы «Псков» притормозили до конца 2027 года

Изменили схему проезда на участке трассы Р-23 «Псков» в Гатчинском округе Ленобласти. Транспорт перевели на временную дорогу — по одной полосе в каждом направлении. Теперь водителям придется сбавлять скорость на данном участке дороги.

Фото: пресс-служба АО «ВАД»

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 23 сентября на дороге Р-23 «Псков» введена новая временная схема движения. Речь идет об участке с 56-го по 60-й километр — от деревни Лядино до села Никольское.

«Поток перенаправлен на временную двухполосную дорогу, расположенную с левой стороны от основной трассы (при движении со стороны Петербурга). В период выполнения работ на основном ходу движение будет осуществляться по временной дороге по одной полосе в каждом направлении. Максимальная разрешённая скорость на участке составит 40 километров в час», — уточнили дорожники.

Ориентировочно, временный проезд будет действовать до конца 2027 года.

Изменения ввели из-за масштабной реконструкции на участке. Работы на отрезке с 54-го по 60-й километр идут с ноября 2022 года. После завершения двухполосный участок станет шестиполосной автомагистралью. Завершить реконструкцию и открыть движение по новой дороге планируется к концу 2028 года, пишет 47news.ru.