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На улице Вокзальной в Пскове КамАЗ «выдавил» внедорожник с проезжей части

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На улице Вокзальной в Пскове КамАЗ «выдавил» внедорожник с проезжей части. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 12 августа в 9.10 напротив дома №21 по Вокзальной, на участке между автовокзалом и Привокзальной площадью.

Мужчина 1984 года рождения за рулем грузовика при перестроении не уступил движущемуся попутно без изменения направления движения автомобилю «Грейт Вол» под управлением мужчины 1968 года рождения. Легковой автомобиль по инерции наехал на дорожный знак и бордюрный камень.

Пострадавших нет.

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