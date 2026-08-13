Ограничение скорости введут на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 14 августа

Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 14 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 55-31-55 километров ограничение скорости движения введут в оба направления по левой и средней полосе с 21:00 13 августа до 6:00 14 августа. Будет проходить нанесение дорожной разметки.

На участке 55-31-55 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления по правой полосе с 08:00 до 17:00 из-за очистки водоотводных лотков.

На участке 300+000-330+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за окоса и очистки водопропускных труб.

На участках 442+000-448+000 и 483+000-488+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить окос травы, очистка водоотводных лотков, выправка знаков и стоек, уборка мусора с элементов дорог, уборка автобусных остановок и площадок отдыха.