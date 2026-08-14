Россияне начали активнее покупать персональные зарядки для электромобилей

С возникновением нестабильной ситуации с топливом спрос на личные станции вырос вдвое, а на услуги стационарных общественных установок — на 15-20%, рассказали в Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ).

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Персональные зарядки приобретают владельцы электромобилей и гибридов, оснащенных двигателем внутреннего сгорания и электромотором с аккумулятором. При этом, согласно опросу АПОЭ, проведенному в конце 2025 года, 59% владельцев электромобилей и 47% владельцев подключаемых гибридов заряжали машины дома или на подземной парковке. Для этого они использовали собственную зарядную станцию либо штатный кабель, подключенный к бытовой розетке на 220 В.

Основной прирост спроса на услуги общественных зарядных станций обеспечили владельцы гибридов: они стали чаще заряжать автомобили и передвигаться преимущественно на электротяге, без использования бензина, поясняют в ассоциации. Ранее в Минпромторге сообщали, что продажи новых электромобилей и гибридов в России по итогам января-июля 2026 года выросли на 94,7% год к году, до 70,2 тысяч машин.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил нынешний скачок спроса на зарядки для электромобилей нехваткой традиционного топлива. Ранее владельцы гибридов чаще выбирали бензин, однако теперь им зачастую выгоднее воспользоваться быстрой общественной зарядной станцией, пишут «Известия».

По словам замгендиректора Института национальной энергетики, эксперта аналитического центра «ИнфоТЭК» Александра Фролова, в условиях перебоев с топливом наиболее надежным вариантом остается гибридная машина.