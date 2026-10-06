Рынок автокредитования вырос с начала года более чем на 20%

По оценкам ВТБ, за январь–сентябрь россияне взяли в банках страны на покупку автомобилей более 1,4 триллионов рублей — на 22% больше, чем по итогам девяти месяцев прошлого года. После августовского ускорения в сентябре рынок показал снижение выдач — примерно на 2% к предыдущему месяцу (порядка 179 миллиардов рублей).

По итогам 2026 года, по оценкам ВТБ, рынок автокредитования покажет прирост на уровне 15%, достигнув объема продаж примерно в два триллиона рублей.

Сам банк с начала года выдал более 94,7 тысяч автокредитов почти на 137 миллиардов рублей. Рост в годовом выражении составил 13% по числу сделок и 67% - по объему.