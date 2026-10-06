 
АвтоМир

Рынок автокредитования вырос с начала года более чем на 20%

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По оценкам ВТБ, за январь–сентябрь россияне взяли в банках страны на покупку автомобилей более 1,4 триллионов рублей — на 22% больше, чем по итогам девяти месяцев прошлого года. После августовского ускорения в сентябре рынок показал снижение выдач — примерно на 2% к предыдущему месяцу (порядка 179 миллиардов рублей).

По итогам 2026 года, по оценкам ВТБ, рынок автокредитования покажет прирост на уровне 15%, достигнув объема продаж примерно в два триллиона рублей.

Сам банк с начала года выдал более 94,7 тысяч автокредитов почти на 137 миллиардов рублей. Рост в годовом выражении составил 13% по числу сделок и 67% - по объему.

«Сейчас рынок автокредитования двигают программы производителей: они берут на себя существенную часть стоимости кредита и делают платёж необременительным для заемщика. Число субсидированных сделок в этот месяц увеличилось на 23% к августу и стало максимальным в году», — прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.
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