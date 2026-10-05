В Пскове сбита женщина на улице Индустриальной

В Пскове сбит пешеход на улице Индустриальной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 5 октября в 08.35 у дома 8 по переулку Аллейному.

По предварительной информации, водитель автомашины «Хендай», женщина 1975 года рождения не уступила дорогу пешеходу, переходившему дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками.

Пострадала пешеход – женщина 1983 года рождения, госпитализирована. Остальные подробности происшествия уточняются.



