Четыре автомобиля конфисковали у жителей Псковской области за нетрезвую езду на прошлой неделе

Сотрудники подразделений Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области в ходе проведения профилактических мероприятий выявили факты управления транспортными средствами водителями, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Только за минувшие выходные дни полицейские остановили нескольких «пьяных» водителей в разных районах нашей области.

Так, ночью 3 октября в Псковском муниципальном округе у деревни Солоново инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль Skoda. За рулем находился 37-летний житель областного центра, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В этот же день на 1-м километре автодороги Порхов - Успенье в Порховском муниципальном округе был остановлен Land Rover. Иномаркой управлял житель Пскова 1981 года рождения, который также был «под градусом».

Ночью 4 октября на 79-м километре автодороги Остров - Вышгородок в Островском муниципальном округе полицейские остановили Audi А6. За рулем оказался 23-летний житель Пыталовского округа в состоянии опьянения.

А в поселке Бежаницы на улице Советской у дома 52 был задержан 43-летний местный житель, двигавшийся на Chevrolet Niva в нетрезвом виде.

Все автомобили изъяты и помещены на специализированные стоянки, а в отношении водителей решается вопрос о возбуждении уголовных дел.