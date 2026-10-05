Человек пострадал в тройном столкновении из-за обгона на Первомайской в Пскове

В Пскове попытка обгона поворачивающего налево автомобиля привела к травме водителя припаркованного «Фиата». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 2 октября в 18.30 на улице Первомайской у дома 30.

Мужчина 1977 года рождения на автомашине «Мерседес Бенц» выехал на полосу встречного движения для выполнения обгона транспортного средства движущегося впереди с включенным сигналом поворота налево. В результате столкнулся с автомашиной «Ниссан Мурано» под управлением водителя 1980 года рождения.

Далее «Мерседес Бенц» наехал на стоящий автомобиль «Фиат Добло», в салон которого находилась водитель – женщина 1983 года рождения.

Позже водитель «Фиата» обратилась за помощью в медицинское учреждение. Других происшествий с пострадавшими 2-4 октября в Пскове не зарегистрировано.