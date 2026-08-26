Разворот «Хендая» на Коммунальной в Пскове травмировал водителя «КИА»

Водитель пострадал из-за разворачивающегося «Хендая» на улице Коммунальной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 августа в 19.40 у дома 44 по Коммунальной.

По предварительной информации, мужчина 2000 года рождения, управляя автомашиной «Хендай Солярис», при движении в левой полосе выполнил маневр разворота на пересечении проезжих частей. Допустил нарушение пункта 8.11 ПДД (разворот на пешеходном переходе), не уступив преимущество в движении встречному автомобилю «КИА».

В результате столкновения водитель «КИА» 1987 года рождения получил телесные повреждения.