Полиция устанавливает личность водителя «Ларгуса», застрявшего в ограждении Северного обхода Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 6 сентября на 7-м километре федеральной автодороги А-212 Псков – Старый Изборск.

Фото здесь и далее: Госавтоинспекция УМВД России по Псковской области

По предварительной информации, неустановленный водитель автомашины «Лада Ларгус» не справился с управлением и совершил наезд на бетонный блок, после чего скрылся с места ДТП. В результате наезда пострадал пассажир - мужчина 1981 года рождения. Обстоятельства происшествия выясняются.

Добавим, ДТП произошло у временного объезда возле строящейся развязки Северного обхода Пскова.