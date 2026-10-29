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Угроза продажи автомобиля заставила псковичку выплатить более 140 тысяч рублей долга

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Кредитные платежи и штрафы Госавтоинспекции — обязательства, которые 24-летняя псковичка долгое время не спешила исполнять:  в отделении судебных приставов города Пскова №1 в отношении женщины находилось 82 исполнительных производства различных категорий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, общая сумма задолженности достигла 172 тысяч рублей.

Некоторую часть долга автоледи уже погасила, однако оставшиеся обязательства продолжала откладывать. Тогда судебные приставы перешли к мерам принудительного исполнения. Установив местонахождение женщины, сотрудники ведомства организовали совместные действия с сотрудниками Госавтоинспекции. Когда псковичка приехала в управление ГИБДД УМВД России по Псковской области, её автомобиль оказался в центре внимания сразу двух ведомств.

Судебные приставы прибыли на место и в присутствии владелицы составили акт описи и ареста транспортного средства. Девушке разъяснили, что если задолженность не будет погашена в установленный срок, автомобиль передадут на оценку, а затем выставят на торги. В таком случае вернуть машину простым погашением долга уже не получится — процедура реализации имущества повлечёт дополнительные расходы.

Перспектива расстаться с автомобилем оказалась убедительнее многомесячных напоминаний о долгах. Уже в течение того же дня псковичка нашла необходимую сумму и полностью погасила задолженность в размере 140 тысяч рублей. Таким образом, арест автомобиля стал решающим стимулом для исполнения финансовых обязательств.

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