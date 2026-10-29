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В Плюсском округе завершили ремонт дороги Заполье – Гдов

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В Плюсском муниципальном округе Псковской области завершили работы на автомобильной дороге Заполье – Гдов. Ремонт выполнялся на участке с 0-го по 12-й километр в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты отфрезеровали старое покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, укрепили обочины, привели в порядок съезды и автобусные остановки, а также нанесли дорожную разметку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области. 

Фото здесь и далее: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Дорога Заполье – Гдов связывает населённые пункты и обеспечивает выезд к федеральной трассе. Улучшение состояния трассы будет особенно актуально для дачников, грибников и туристов.

Всего в 2026 году в Псковской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» уже приведены в нормативное и состояние десятки километров региональных дорог. Среди завершённых объектов — участки трасс Ольша – Велиж – Усвяты – Невель, Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой, Толкачево – Себеж – Заситино, Порхов – Дно, Великие Луки – Усвяты и другие. Но работа продолжается на многих направлениях – дорожный сезон ещё не завершён.

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