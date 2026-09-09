«Город в грязи не оставим» – директор ООО «СитиИнвестГрупп» о готовности к обострению топливного кризиса

Техника «ООО СитиИнвестГрупп» готова к любым ситуациям на топливном рынке. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил директор компании Павел Талебин.
«Мы всегда готовы. На лошадях поедем, если надо будет. Город в грязи не оставим. Техника у нас, в основном, дизельная. Есть пара ГАЗелей бензиновых, но они спокойно ночью во время работы заправлялись. Уборка тех же остановок - круглосуточная. Заправляли быстро и технику, и малую механизацию», – сказал Павел Талебин, отвечая на вопрос о готовности компании к дефициту топлива.
Директор «ООО СитиИнвестГрупп» подчеркнул, что в случае необходимости имеется запас топлива.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Организация отвечает за содержание следующих районов:
- Завеличье,
- Запсковье,
- Любятово,
- Овсище.