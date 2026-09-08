«СитиИнвестГрупп» завершает покос травы в Пскове

Жалоб на опавшую листву в ООО «СитиИнвестГрупп» пока не фиксируют. Сейчас еще завершается покос травы. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил директор компании Павел Талебин.

«Осенние работы пока не начинались. Ждём, когда начнёт сильно опадать листва. Сейчас просто заканчиваем покос, идет последний цикл. Как только листья с деревьев станут на улицах опадать, в первую очередь будем там работать, начнём уборку. Пока что ни одной жалобы на листья не поступало», – отметил Павел Талебин.

Он добавил, что к работам, в случае необходимости, компания готова привлечь около 20 человек, а также обширный парк техники.

«Работать в этом направлении будут порядка 20 человек. Также сейчас проводим ревизию малой механизации, воздуходувок. При необходимости будем докупать новые. Будет работать пара погрузчиков, которые будут по ночам собирать мешки, которые в дневное время будут сотрудники набивать», – подчеркнул Павел Талебин.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

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