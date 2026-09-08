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Станислав Стармолотов: Подрядчики-«двоечники» составляют мизерный процент

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Подрядчикам, которые не справляются на дорожных объектах в Псковской области, нужно лучше рассчитывать свои силы. К счастью, таких немного, в основном подрядные организации работают удовлетворительно. Такое мнение в эфире ПЛН FM (102,6 FM) высказал министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Стармолотов.

«Подрядчики в большинстве своем ведут себя хорошо. Бывают "двоечники", но это мизерный процент, на общую картину это не влияет. За счет "отличников" можем это перекрыть. По географии подрядчиков у нас паритет – из других регионов и нашего. Участвовать в конкурсах могут все, иногда появляются из более дальних регионов. Но там работы, как правило, не основные. "Двоечникам" не хватает компетенций. Надо реально рассчитывать свои возможности», – отметил Станислав Стармолотов.

Гость студии подчеркнул, что на работу дорожников повлиял только топливный кризис, но подрядчики с ним справились, так как они заправляются по договорам с топливными компаниями. А вот с дефицитом кадров проблема все еще актуальна. 

«В настоящий момент серьезную опасность представлял топливный кризис. Подрядчики справились с дефицитом. Проблемы были, но к кардинальным сбоям это не привело. Были проблемы с битумом, но логистические цепочки перестроились, и все решилось. Постоянной сложностью являются рабочие руки», – заключил Станислав Стармолотов.
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Стармолотов Станислав Янович

Стармолотов Станислав Янович

Министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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