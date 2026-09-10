Грузовой автомобиль горел на Ваулиногорском шоссе в Псковском округе

Грузовой автомобиль горел в деревне Котово на Ваулиногорском шоссе в Псковском муниципальном округе 9 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и видео далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 17:01. В грузовом автомобиле Renault Premium 2005 года выпуска кабина выгорела по всей площади, также повреждена тента шторного полуприцепа. Возможной причиной стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства.

На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.