В Псковской области с сегодняшнего дня отменяют суточные лимиты на продажу топлива

Суточный лимит на продажу топлива на автозаправочных станциях Псковской области будет снят с 18 сентября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

Видео: Михаил Ведерников / МАХ

По словам губернатора, сложности с поставками топлива в последнее время испытывают разные регионы России. В Псковской области переговоры об увеличении объемов поставок ведутся превентивно, регион также находится на прямой связи с руководителями сетевых компаний.

«В результате волна до нас дошла на несколько недель позже, чем до ряда других субъектов. И коснулась не всех районов области. В Пскове по-прежнему серьезных проблем нет, но в ряде муниципалитетов уже не первый день заправиться сложно», — сообщил Михаил Ведерников.

Чтобы обеспечить равный доступ к топливу, компании ранее ввели лимиты на его отпуск, а в отдельных случаях — и суточный объем продаж. После достижения определенной нормы заправки на некоторых АЗС прекращались.

«Это решение нарушило существующий баланс — топливо начало заканчиваться и на других АЗС. Договорились, что с сегодняшнего дня суточный лимит будет сниматься», — отметил губернатор.