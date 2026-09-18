«На пятой передаче»: Замена водительских удостоверений и сдача экзамена на права

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема выпуска - «Замена водительских удостоверений и сдача экзамена на права». Гость студии - начальник МРЭО управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Виталий Соловьев.

Кому надо менять водительское удостоверение, и как это сделать? Насколько часто обращаются за заменой водители с продлённым правами? В чем отличие замены прав через МФЦ? Насколько часто сдают экзамены на права с первого раза?