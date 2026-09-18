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УФАС проверит рост цен на сжиженный газ в Псковской области

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Проверить обоснованность резкого роста цен на сжиженный газ на частных АГЗС поручено в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам губернатора, в регион поступают обращения о повышении стоимости сжиженного газа на частных автогазозаправочных станциях — до 55 рублей за литр.

«Поставщик сообщил о дефиците предложений на бирже при высоком спросе. Чтобы проверить правомочность ценообразования, направили обращение в УФАС», — сообщил Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

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