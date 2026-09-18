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На Северном обходе Пскова завершается переустройство сетей канализации

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На участке в районе псковсакой деревни Родина, недалеко от улицы Набережной, подходят к концу строительно-монтажные работы по переустройству напорной бытовой канализации, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фотографии: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Четыре ветки из стальных труб диаметром тысяча миллиметров каждая ранее попадали в зону строительства путепровода Северного обхода. Сейчас их вынесли из пятна застройки и защитили футлярами. На смену стальным пришли полиэтиленовые трубы диаметром 1200 миллиметров, рассчитанные на рабочее давление более 1,0 МПа. Новая магистраль уже работает в штатном режиме.

Работы ведутся под строгим контролем собственника сетей МП города Пскова «Горводоканал».

«Замечаний нет, всё выполняется по проекту и соответствует нормативам», — отметили в министерстве.

Проект включает полный цикл: от демонтажа старых коммуникаций до укладки новых трубопроводов. Проложены четыре линии протяжённостью 217 метров каждая — общая длина нового трубопровода составляет 868 метров.

На переустраиваемых участках установлены современные надёжные запорные устройства. Они рассчитаны на долгую работу без ремонтов.

Ранее сообщалось, что муляжи лосей появились на Северном обходе Пскова.

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