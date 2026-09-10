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«АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?»

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«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Можно, а зачем?».

Заявка была подана 17 февраля 2026 года, регистрация одобрена 9 сентября и действует до 17 февраля 2036 года, пишет ТАСС.

Товарный знак зарегистрирован по 10 классам МКТУ (№ 9, 12, 16, 18, 25, 28, 32, 35, 38, 41). Он охватывает автомобили и запасные части к ним, печатные издания, изделия из кожи, одежду и обувь, игрушки, безалкогольные напитки, рекламу, передачу сообщений и изображений, а также постановку шоу.

Фраза «Можно, а зачем?» принадлежит руководителю проектов новых автомобилей «АвтоВАЗа» Олегу Груненкову. Она стала мемом после интервью, в котором он таким образом ответил на вопрос, может ли «АвтоВАЗ» производить автомобили, аналогичные BMW.

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