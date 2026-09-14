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Водитель электровелосипеда пострадал в столкновении с автомашиной на переходе в Пскове

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Водитель электровелосипеда пострадал в столкновении с автомашиной на переходе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 11 сентября в 20.15 у дома 51 по улице Труда.

По предварительной информации, мужчина 1997 года рождения, управляя электровелосипедом, на нерегулируемом пешеходном переходе не спешился. В результате произошло столкновение с автомашиной Volkswagen Golf под управлением мужчины 2000 года рождения.

Пострадал водитель электровелосипеда, госпитализирован.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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