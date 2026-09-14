Науке известно несколько видов дорожных происшествий. В порядке убывания по степени распространения: столкновение, наезд на пешехода, съезд с дороги, наезд на препятствие. Есть еще один нечастый подвид: столкновение с поездом.

Фото здесь и далее: «Псков за рулем»

28 августа на переезде на улице Новаторов в Пскове «Лада Ларгус» зацепил тепловоз. Никто не пострадал, автомашина получила легкие механические повреждения. По тепловозу информации нет, потому что в официальные сводки это происшествие не попало. Однако мелкие приключения с тепловозом повлекли серьезные последствия. Через несколько дней переезд оказался перекрыт. Во-первых, появились дорожные знаки «Тупик». Во-вторых возле железнодорожных путей с двух сторон выкопали канавы.

Начнем с географических данных. Участок дороги проходит от Инженерной мимо газовой заправки, котельной Северо-Восточного промышленного узла и дальше извивается в сторону гаражного кооператива и сборного пункта, на «Яндекс Картах» подписан как улица Новаторов. В повестке межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения, где разбирали ситуацию, его обозначили как «улица Новаторов в районе здания №26 по Красногорской набережной».

Это далеко не самая оживленная дорога в городе, зато она позволяла попадать на Инженерную, минуя круговой перекресток с Индустриальной. Судя по возмущенным комментариям в мессенджерах, альтернатива активно использовалась.

Теперь о главном. Не каждая накатанная дорога существует официально. Данного переезда никогда не было, он вырос стихийно, сам по себе. По некоторым свидетельствам, была пешеходная тропинка, которая постепенно расширилась до автомобильного проезда. Машины с высоким клиренсом стали проезжать через рельсы. Железнодорожники время от времени перекрывали проезд блоками. А кто-то неизвестный потом их растаскивал по кустами. Кто именно, останется загадкой.

На заседании межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт сообщил, что данный переезд не состоит в специальном реестре.

Железнодорожная ветка находится в зоне ответственности Псковской дистанции путей, ей пользуются несколько расположенных по соседству организаций. Несколько раз в месяц проходит тепловоз. Графика нет, передвижение происходит по необходимости. Скорость движения железнодорожного транспорта на данном участке составляет 15 километров в час.

По словам заместителя главы администрации Пскова Алексея Саенко, переезд нужен людям и городу. Поэтому нужно обеспечить безопасность и открыть его для транспорта. С этим никто из участников обсуждения на рабочей группе не спорил, но есть нюансы.

Обряд «посвящения в железнодорожные переезды» строго регламентирован, проводится в порядке, предусмотренном специальным приказом Минтранса №84. Инициатором этого действия должны выступить органы местного самоуправления. Для этого придется пройти огонь, воду и медные трубы «бумажную волокиту» (собрать необходимый пакет документов) и организовать применение специальных технических средств. Пока все это не будет сделано, переезд будет закрыт.

Путь в реестр переездов не будет легким. Как было сказано на заседании межведомственной рабочей группы, в таких случаях заявления рассматривают «не менее шести месяцев».

Фото: Панорама Яндекс, 2026 год

А здесь просматриваются неплохие вложения. Потребуется приведение полосы отвода в нормативное состояние для обеспечения видимости, укладка специального настила, асфальтирование подходов, устройство дорожных знаков и разметки. По словам исполняющего обязанности начальника Псковской дистанции пути Арстана Уразакова, одна из причин, по которой может затянуться процесс - отсутствие сигнализации и «централизации». То есть на участке путей возле улицы Новаторов отсутствует подключение к системе управления объектами железнодорожной автоматики.

Рабочей группой под руководством Алексея Саенко принято решение инициировать подготовку к открытию переезда в полноценном и безопасном виде. Управление городского хозяйства администрации Пскова направит обращение в адрес начальника Псковской дистанции пути ОАО «РЖД» по вопросу организации железнодорожного переезда через пути общего пользования на улице Новаторов в районе здания № 26 по Красногорской набережной. Пока на переезде будут установлены два комплекта дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен» и 6.8.1. «Тупик».

Похоже, что все это «всерьез и надолго», как говорил один известный юрист из Ульяновска. А железнодорожникам стоит почаще наведываться на улицу Новаторов, экскаватор есть не только у них.

Денис Бахтин