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В России хотят отменить утильсбор для электромобилей

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Сенатор Айрат Гибатдинов предложил отменить утилизационный сбор для электромобилей и снизить НДС на произведенные в России машины с электродвигателями до 10%.

«Мы вместе с коллегами-депутатами предлагаем не только отменить утильсбор для электромобилей, но и снизить НДС на электромобили, произведенные в России, до 10%. Это позволит уменьшить конечную стоимость машин и одновременно даст дополнительный стимул для развития отечественного производства», — заявил Айрат Гибатдинов.

Сейчас утилизационный сбор на электромобили и гибриды в России рассчитывается с учетом мощности электромотора.

По мнению сенатора, необходимо создать условия для большей доступности электромобилей и одновременно поддержать российские предприятия, которые развивают их производство.

«Сейчас получается замкнутый круг: люди не покупают электромобили из-за высокой цены и недостатка зарядной инфраструктуры, а бизнес не спешит вкладываться в ее развитие, потому что спрос остается ограниченным. Отмена утильсбора поможет этот круг разорвать», — сказал Айрат Гибатдинов.

Он также отметил рост производства российских электромобилей и уровня локализации, пишет ТАСС.

«Чем доступнее будет российская машина для покупателя, тем быстрее будет расти спрос, производство, выпуск комплектующих и сеть зарядных станций», — уточнил сенатор.

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