В Пскове 13 иностранцам аннулировали результаты экзаменов для получения водительских прав

Факты использования кандидатами в водители телефонов и технических средств во время сдачи теоретического экзамена на получение водительских прав выявили сотрудники МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Видео: УМВД России по Псковской области

Нарушители – 13 иностранных граждан, которые обратились в МРЭО Госавтоинспекции для получения государственной услуги по обмену иностранного водительского удостоверения на российское.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 24 октября 2014 года №1097 «О допуске к управлению транспортными средствами», использование кандидатом в водители в ходе теоретического или практического экзамена средств связи, фото-, ауди- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и иных средств хранения и передачи информации ведет к аннулированию результатов экзамена или к прекращению его проведения.

Иностранцам аннулированы результаты экзамена по теоретической части. Теперь поменять иностранные права на российские мужчины смогут лишь через год.