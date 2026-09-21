Водитель «Шевроле» наехал на ребенка на парковке стадиона в Пскове. ФОТО

Водитель автомашины наехал на ребенка на парковке стадиона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 18 сентября у дома №25-а по улице Кузнецкой.

Фотографии: отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову

Молодой человек 2002 года рождения за рулем «Шевроле Круз», двигаясь по парковке, совершил наезд на мальчика 2014 года рождения, который выбежал из-за припаркованного автомобиля и создал помеху в движении. Пострадавший доставлен в детскую областную больницу, откуда позже отпущен.

Водитель трезвый.

Добавим, наезд произошел на парковке стадиона «Машиностроитель».