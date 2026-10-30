Юрист рассказал, обязательно ли менять автомобильную резину в ноябре

Обязательно ли менять на автомобиле летнюю резину на зимнюю в ноябре, рассказал автоюрист Лев Воропаев. Как отметил эксперт, все зависит от погодных условий.

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Правила говорят, что машина должна быть на зимней резине именно зимой – в декабре, январе и феврале.

«Обязательного требования о том, что автомобиль должен находиться на зимней резине в ноябре, нет», – сказал Лев Воропаев.

Однако в большинстве регионов страны зимний сезон приходит в последний осенний месяц. По этой причине, с точки зрения безопасности, колеса лучше уже поменять.

В МЧС отмечают, что не стоит ждать первого снега: менять колеса нужно тогда, когда среднесуточная температура воздуха стабильно опускается до +5-7 градусов. При более низких показателях летние покрышки «дубеют» и теряют сцепление с дорогой, пишет Cher-poisk.ru.