Два водителя пострадали в результате выезда на встречную полосу в Пскове. ФОТО

Два водителя пострадали в результате выезда на встречную полосу в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 29 октября у дома №12 по Крестовскому шоссе.

Женщина 1990 года рождения на автомашине «Лада Веста» выехала на полосу встречного движения в зоне действия разметки 1.3 и совершила столкновение с «Дэу Джентра» под управлением мужчины 1992 года рождения.



Водитель «Дэу» госпитализирован в городскую больницу с травмами. Также пострадала водитель «Лада Весты». После осмотра медиками отпущена.