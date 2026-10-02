Как можно лишиться водительских прав за одну букву

Дотошные люди, которые внимательно проверяют документы при получении, это для вас. История, которая показывает, почему важно проверять каждый символ и запятую. В Пскове женщину намеревались привлечь к административной ответственности всего за одну неверную букву в госномере автомобиля. Водителю светило лишение права управления на срок от 6 месяцев до одного года. Но судья принял другое решение.

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8 сентября мировой судья судебного участка № 27 Пскова Алексей Сурусов рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Р. Женщина обвинялась в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками). Статья серьезная, наказание предполагает лишение права управления.

Обстоятельства правонарушения изложены в решении суда. Женщина управляла «Шевроле Авео» 12 июня в 11.55 на 283-м километре дороги «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель» в черте Пскова, где и повстречалась сотрудникам Госавтоинспекции. Номерной знак в автомобиле отличался на одну букву от указанного в регистрационных документах . Вместо комбинации «ЕxxxТУ/60» были установлены номера серии «АxxxТУ/60» (цифры совпадали, в интересах владельца в публикации не приводим). В Госавтоинспекции квалифицировали это несоответствие как управление с подложными номерами и направили для рассмотрения в суд.

Автовладелец в суде вину признала и раскаялась. Она не знала, что на автомобиле установлены подложные номерные знаки. При покупке «Шевроле» обратилась в компанию «А.» (один из автоцентров на Труда), где ей «оказали помощь по постановке автомобиля на учет» (цитата из судебного решения). Там же заказала услугу по изготовлению номерных знаков. При получении комплекта номеров и документов не сверила их между собой. Поэтому не заметила разницы в одну букву – «А» вместо «Е». Цифры и буквы «ТУ», код региона были правильными.

Согласно решению суда, Р. не имела намерения сознательно управлять автомобилем с подложными номерами для возможного ухода от административной ответственности. После июньской встречи с сотрудниками ГИБДД, связалась с «двойником» - владельцем транспортного средства с госномером «АxxxТУ/60». Владелец аналогичных знаков никаких «чужих» штрафов не получал.

В решении суда приводится ссылка на абзац 12 пункта 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 20. Под подложными следует понимать в том числе и регистрационные знаки выданные на другое транспортное средство. Даже если это один из двух номеров.

Судья не ставил под сомнение виновность Р. в совершении административного правонарушения. Но учёл, что закон предусматривает освобождение виновного лица от административной ответственности на основании статьи 2.9 КоАП РФ (малозначительность). По смыслу статьи малозначительность не устраняет противоправности и виновности деяния, а лишь освобождает от административного наказания, для достижения целей которого предусмотрено устное замечание. Судья нашел возможным освободить виновное лицо от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. Производство по делу об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.2 Кодекса РФ в отношении Р. прекращено.

В этом случае для невольного нарушителя все закончилось относительно благополучно, не считая похода в суд. А какие у вас были истории, связанные с ошибками в документах? Пишите в комментариях.

Денис Бахтин