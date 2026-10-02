«На пятой передаче»: Запрет левых поворотов на Рижском и Труда

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «На пятой передаче».
Ведущий Денис Бахтин и соведущий – представитель движения «Убитые дороги», член городской комиссии по безопасности дорожного движения Николай Мельков обсуждают возможные нововведения на дорогах - решения межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения на дорогах Пскова от 29 сентября.
Темы выпуска:
- Предложение о запрете левых поворотов на Рижском проспекте. Плюсы и минусы возможного решения и что водители устроили на дороге в день рассмотрения инициативы;
- Возможное ограничение парковки возле «Электрона»: зачем и какие есть альтернативы?
- Возможный запрет поворотов налево и движения прямо с Ипподромной улицы на перекрестке с улицей Труда.
Об этом подробнее в 12.34.