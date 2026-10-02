«На пятой передаче»: Запрет левых поворотов на Рижском и Труда

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «На пятой передаче».

Ведущий Денис Бахтин и соведущий – представитель движения «Убитые дороги», член городской комиссии по безопасности дорожного движения Николай Мельков обсуждают возможные нововведения на дорогах - решения межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения на дорогах Пскова от 29 сентября.

Темы выпуска:

Предложение о запрете левых поворотов на Рижском проспекте. Плюсы и минусы возможного решения и что водители устроили на дороге в день рассмотрения инициативы;

Возможное ограничение парковки возле «Электрона»: зачем и какие есть альтернативы?

Возможный запрет поворотов налево и движения прямо с Ипподромной улицы на перекрестке с улицей Труда.

Об этом подробнее в 12.34.