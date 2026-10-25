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Почти 5,5 тысяч человек получили водительские права в Псковской области за 2025 год

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5491 человек получили водительское удостоверение в Псковской области за 2025 год. Это на 13,3% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщили в Псковстате.

В Псковской области, по данным МВД России, на конец 2025 года насчитывалось 339,4 тыс. единиц автомобильного транспорта. По сравнению с 2024 годом его количество увеличилось на 13,2%.

В общем числе автотранспорта области большая часть приходится на легковые автомобили — 86,4%. Доля грузовых автомобилей и автобусов составила 12,1% и 1,5% соответственно.

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