Стали известны подробности утреннего ДТП с мальчиком на «зебре» в Пскове

Водитель «Ниссана» сбил мальчика на пешеходном переходе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 7 октября в 08.30 напротив дома 5 по улице Звёздной.

По предварительной информации, водитель «Ниссан Альмера», мужчина 1973 года рождения совершил наезд на пешехода. Подросток 2011 года рождения, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок госпитализирован в Детскую областную клиническую больницу. Водитель трезвый.