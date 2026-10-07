Капремонт моста через реку Синяя начали в Красногородском округе

В Красногородском муниципальном округе начался капремонт моста через реку Синяя на 27-м километре автодороги Красногородск – Мозули. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

На первом этапе строители возвели временный мост для обеспечения бесперебойного движения транспорта. Старое сооружение демонтировали. Сейчас специалисты приступили к забивке свай для основания нового моста.

Планируется устройство дорожной одежды на подходах, организация водоотвода с проезжей части, установка ограждений, а также наружное освещение и пешеходные тротуары.

На реализацию проекта из федерального бюджета выделено 360 миллионов рублей. Завершить капитальный ремонт планируется в августе 2027 года.