Россияне активно берут кредиты на подержанные машины

Россияне стали активнее брать кредиты на покупку подержанных автомобилей. Во II квартале 2026 года банки выдали на машины с пробегом почти 136 миллиардов рублей — на 24% больше, чем годом ранее, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Количество оформленных за этот период ссуд также увеличилось и превысило 94 тысячи.

Доля подержанных машин в кредитных покупках автомобилей также растет. Еще в начале II квартала на них приходилась только четверть выдач, а к августу показатель приблизился к трети и достиг 31%, следует из данных ОКБ. Таким образом, вторичный рынок постепенно занимает всё большую долю покупок машин с привлечением заемных средств.

При этом большинство подержанных автомобилей россияне по-прежнему покупают без банковского кредита. По данным «Автостата», за январь–август в стране приобрели почти четыре миллиона машин с пробегом, тогда как автокредиты с начала года были оформлены примерно на 246 тысяч таких автомобилей. В остальных случаях покупатели в основном используют собственные средства или трейд-ин.

Сам вторичный рынок значительно больше рынка новых автомобилей. Сейчас на одну новую машину приходится четыре-пять сделок с автомобилями с пробегом, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Однако продажи подержанных машин растут гораздо медленнее, чем их кредитование. За январь–август вторичный рынок увеличился лишь на 2,2% год к году, следует из данных «Автостата», тогда как количество выданных на такие автомобили ссуд выросло на 20%. Это говорит о том, что покупателям подержанных машин всё чаще приходится привлекать заемные средства.

При этом цены на вторичном рынке увеличиваются примерно в семь раз медленнее, чем на новые автомобили, отметил аналитик Freedom Global Владимир Чернов. В августе средняя стоимость новой машины достигла 3,5 миллиона рублей, увеличившись на 8% за год, тогда как средняя цена подержанного автомобиля в объявлениях составила 1,4 миллиона рублей и выросла лишь на 1,2%. Эти показатели ниже среднего чека по автокредитам, поскольку недорогие машины покупатели часто приобретают без привлечения ссуды.

Растущий ценовой разрыв между новыми и подержанными автомобилями дополнительно смещает спрос на вторичный рынок, отметил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Новые машины заметно подорожали из-за курса валют, логистики, утильсбора и ограниченного предложения отдельных марок. Поэтому покупатели всё чаще рассматривают не только самые доступные варианты на вторичном рынке, но и относительно свежие автомобили с пробегом, пишут «Известия».