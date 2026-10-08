Участок улицы Кузнецкой в Пскове перекроют с 13 октября

Участок улицы Кузнецкой в Пскове будет перекрыт с 13 по 16 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Схема: Администрация города Пскова

«Со вторника по пятницу закрывается для движения автотранспорта участок улицы Кузнецкой – от Октябрьского проспекта до улицы Льва Толстого. Движение для городских маршрутных автобусов будет разрешено», - пояснили в администрации.

Ограничения вводятся в связи с проведением аварийных работ на инженерных сетях теплоснабжения.

«Просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда. Приносим извинения за доставленные неудобства!» - отметили в администрации города.