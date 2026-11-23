Реконструкция дорог подразумевает несколько этапов работ, которые не только дорогостоящие, но и требующие много времени. Об этом рассказала временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Оксана Ильина в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

Как отметила гостья студии, перестройка – это реконструкция, которая подразумевает несколько этапов работ.

«Первое – это проект, который стоит денег. Только после разработки и согласования проекта следует производство, которое еще более долгое. Также между проектом и его реализацией есть этап экспертизы, где все просчитают и поймут, что действительно более затратно: ремонт дороги или ее полная перестройка», — объяснила Оксана Ильина.

Поэтому, по словам врио министра транспорта и дорожного хозяйства Псковской области, если нет возможности потратить определенную сумму денег на реконструкцию, принимается решение о поддержании дороги в нормативном состоянии, то есть о ее ремонте.