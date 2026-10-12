Два человека погибли в столкновении на трассе в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, столкновение двух автомашин произошло 11 октября около 15:30 на 181 километре автодороги Ольша - Велиж - Усвяты - Невель.

По предварительной информации, водитель «Шевроле Иквинокс» (Chevrolet Equinox) женщина 1973 года рождения, в нарушение требований дорожной разметки выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с транспортным средством «Лисянг Л7» под управлением женщины 1978 года рождения.

В результате ДТП водитель и пассажир «Шевроле» погибли на месте. Водитель и два пассажира «Лисянг» получили травмы различной степени тяжести.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства выясняются.