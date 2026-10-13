Участок на улице Лермонтова в Пушкинских Горах перекроют на два месяца из-за строительных работ

Временное перекрытие движения для транспортных средств будет введено на улице Лермонтова в рабочем поселке Пушкинские Горы по участку дороги от Сбербанка до магазина автозапчастей (улица Лермонтова, дом 14А) с 14 октября в связи с продолжающимися работами по строительству сетей водоотведения на улицах Ленина и Лермонтова, сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в своем канале в мессенджере Мах.

Автобусы, в настоящее время движущиеся по маршруту от автостанции по улице Лермонтова, не будут заходить на остановку напротив СОШ имени Александра Пушкина. Движение автобусов будет проходить без заезда на улицу Лермонтова от автостанции по улице Новоржевская с заездом на улицу Ленина на остановку напротив магазина «Пятерочка».