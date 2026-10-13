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Участок на улице Лермонтова в Пушкинских Горах перекроют на два месяца из-за строительных работ

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Временное перекрытие движения для транспортных средств будет введено на улице Лермонтова в рабочем поселке Пушкинские Горы по участку дороги от Сбербанка до магазина автозапчастей (улица Лермонтова, дом 14А) с 14 октября в связи с продолжающимися работами по строительству сетей водоотведения на улицах Ленина и Лермонтова, сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в своем канале в мессенджере Мах.

Автобусы, в настоящее время движущиеся по маршруту от автостанции по улице Лермонтова, не будут заходить на остановку напротив СОШ имени Александра Пушкина. Движение автобусов будет проходить без заезда на улицу Лермонтова от автостанции по улице Новоржевская с заездом на улицу Ленина на остановку напротив магазина «Пятерочка».

«В связи с большим объемом работ на данном участке необходимо построить новые канализационные колодцы и проложить новые трубы. Плановый период закрытия данного участка дороги — два месяца. Прошу учитывать данную информацию при планировании движения!» — заключила Оксана Филиппова.

 

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Филиппова Оксана Владимировна

Филиппова Оксана Владимировна

Глава Пушкиногорского муниципального округа.

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