Восемь человек погибло в ДТП на территории Псковской области за девять месяцев

87 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов зарегистрировали в Псковской области за девять месяцев 2026 года. Как сообщили в УМВД России по Псковской области, в результате данных ДТП 84 человека получили ранения, а восемь человек погибло.

Инфографика: УМВД России по Псковской области

Как отметили сотрудники ведомства, особую опасность представляют наезды на пешеходов как на пешеходных переходах, так и вне зоны их действия.

Отдельного внимания заслуживают происшествия по вине самих пешеходов. По причине их собственной неосторожности произошло 26 ДТП, в которых 19 человек получили ранения, а семеро погибло.