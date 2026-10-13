 
АвтоМир

Восемь человек погибло в ДТП на территории Псковской области за девять месяцев

0

87 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов зарегистрировали в Псковской области за девять месяцев 2026 года. Как сообщили в УМВД России по Псковской области, в результате данных ДТП 84 человека получили ранения, а восемь человек погибло.

Инфографика: УМВД России по Псковской области 

Как отметили сотрудники ведомства, особую опасность представляют наезды на пешеходов как на пешеходных переходах, так и вне зоны их действия.

Отдельного внимания заслуживают происшествия по вине самих пешеходов. По причине их собственной неосторожности произошло 26 ДТП, в которых 19 человек получили ранения, а семеро погибло.

«Приведённые данные свидетельствуют о необходимости повышенного внимания к безопасности пешеходов. Водителям следует заблаговременно снижать скорость и быть особенно внимательными в условиях недостаточной видимости. Пешеходам, в свою очередь, необходимо переходить проезжую часть в установленных местах, убедившись в безопасности, и использовать световозвращающие элементы в тёмное время суток», — заключили в УМВД России по Псковской области.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026