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Два водителя почувствовали себя плохо после ДТП на дамбе в Пскове. ФОТО

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Два водителя почувствовали себя плохо после ДТП на дамбе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 октября в 18.00 на улице Юбилейной у дома №1 по улице Яна Райниса.

Женщина 1991 года рождения на «Киа Рио» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставила преимущество в движении автомашине ВАЗ-21102 под управлением мужчины 1992 года рождения, он двигался по главной дороге прямо. Сначала произошедшее оформили как ДТП с техническими повреждениями.

Позже в этот день из областной больницы в полицию сообщили об обращении за медпомощью мужчины, управлявшего ВАЗ. Осмотрен в больнице, отпущен. Позднее в медучреждение обратилась водитель «Киа Рио».Также не госпитализирована. 

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