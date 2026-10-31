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Полиция устанавливает детали наезда «шестерки» на грузовик на Северном обходе Пскова

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В Пскове проводится проверка по факту наезда «шестерки» на грузовик. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 октября в 01.05 на 4-м километре 452 метре автодороги Северный обход Пскова.

Фото: Госавтоинспекция Пскова

На участке, где действует реверсивное движение, мужчина 1991 года рождения за рулем ВАЗ-2106 совершил наезд на стоящий перед светофором грузовик «Фрейтлайнер» с полуприцепом.

Водитель ВАЗ и пассажир 1991 года рождения госпитализированы в областную больницу. У водителя легкового автомобиля взяты образцы крови для исследования на наличие запрещенных веществ.

Водитель грузовика трезвый. ​​​​​​

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