Полиция устанавливает детали наезда «шестерки» на грузовик на Северном обходе Пскова

В Пскове проводится проверка по факту наезда «шестерки» на грузовик. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 октября в 01.05 на 4-м километре 452 метре автодороги Северный обход Пскова.

Фото: Госавтоинспекция Пскова

На участке, где действует реверсивное движение, мужчина 1991 года рождения за рулем ВАЗ-2106 совершил наезд на стоящий перед светофором грузовик «Фрейтлайнер» с полуприцепом.

Водитель ВАЗ и пассажир 1991 года рождения госпитализированы в областную больницу. У водителя легкового автомобиля взяты образцы крови для исследования на наличие запрещенных веществ.

Водитель грузовика трезвый. ​​​​​​