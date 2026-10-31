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Реверсивное движение введут на участке трассы М-9 «Балтия» в Псковской области со 2 ноября

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Со 2 по 30 ноября на участке с 466-го по 476-й километр автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой в Псковской области организуют реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Максимально допустимая скорость движения составит не более 40 километров в час.

Причина: производство работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия.

Работы будут проводиться в дневное время с 08:00 до 18:00.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, а также строго соблюдать требования временных дорожных знаков.

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