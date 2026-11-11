Участок улицы Воеводы Шуйского в Пскове перекроют с 16 ноября

Участок улицы Воеводы Шуйского в Пскове полностью перекроют для движения с 16 по 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Изображение: администрация города Пскова

Ограничение введут на участке от дома №6 по улице Красных Просвещенцев до дома №11 по улице Воеводы Шуйского, включая участок вдоль дома №6 по улице Красных Просвещенцев.

Перекрытие будет действовать с 08:00 до 17:00. В ночное время проезд будет открыт.

Ограничения связаны с проведением дорожных работ. Водителей просят учитывать информацию при планировании поездок.